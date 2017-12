Fundos: sistemática de resgate pode ser alterada Os fundos de investimento terão até o dia 30 de abril para informar aos seus quotistas que a sistemática de emissão e resgate das quotas do fundo poderá sofrer alteração em função da reestruturação do sistema de pagamento conduzida pelo Banco Central (BC). As eventuais mudanças, segundo o Comunicado 8.216 do Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamento (Deban), terão que ser divulgadas até o dia 31 de maio. "Eventuais alterações na sistemática de emissão e de resgate de quotas, que não impliquem mudanças no regulamento do fundo, poderão ser adotadas independentemente da realização de assembléia geral de condôminos", diz o texto do comunicado do BC. O comunicado ainda informa que os depósitos de cheques com valor abaixo de R$ 5 mil em contas de poupança terão como data de aniversário da aplicação a do dia da efetivação do investimento. "O BC analisará a possibilidade de redução desse valor, com base em estudo a ser apresentado pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança", diz o documento divulgado pelo BC na última sexta-feira.