Fundos sofrem com oscilação da Nasdaq Os fundos de ações que aplicam em telecomunicações sofreram com as fortes oscilações dos mercados externos, especialmente do Índice Nasdaq - que reúne as empresas de tecnologia. Os papéis das empresas do setor acabaram virando representantes da indústria de tecnologia, já que o mercado brasileiro não conta com companhias que atuem diretamente em Internet. Um dos prejudicados com a turbulência que atingiu o setor foi o Fundo de Ações Telebrasil, da Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Banco do Brasil, a BB DTVM. O fundo teve seu patrimônio reduzido de R$ 60 milhões no começo do ano para os atuais R$ 49,5 milhões. O gerente de renda variável da BB DTVM, Paulo César Monteiro, disse que além das perdas foi registrado um grande volume de retiradas. "O cliente ficou inseguro com as oscilações do mercado". Monteiro acredita, entretanto, que telecomunicações continua sendo o setor que vai oferecer os melhores rendimentos no mercado de ações. Durante o ano passado, o Telebrasil acumulou uma valorização de 129,80%, mas nos últimos 12 meses este percentual caiu para 33,24%. Em abril, o fundo apresentou um desempenho negativo de 16%. A instabilidade do mercado e as sucessivas quedas também influenciaram a colocação do fundo no ranking da Associação Nacional dos Bancos de Investimentos (Anbid). Nas 24 semanas acumuladas até 14 de abril, o Telebrasil estava entre os primeiros colocados. No resultado do ranking divulgado na sexta-feira, o Telebrasil caiu para a 129.ª colocação.