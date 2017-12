Fundos têm dificuldade para superar Ibovespa Pesquisa realizada pela consultoria Prandini, Rabbat & Associates (PR&A) revela que os fundos de ações ativos enfrentam dificuldades para superar o desempenho do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). No ano passado, apenas 31,5% dos fundos ativos analisados foram mais rentáveis que o Ibovespa. Vale destacar que nesse tipo de investimento o principal objetivo do administrador é superar o Índice. Desempenho ainda pior foi verificado em 1997, quando 83,4% das carteiras de ações mostraram resultados abaixo do Índice. Para realização do estudo, foram observados os 145 maiores fundos do País. Os motivos são a cobrança da taxa de administração e as dificuldades da gestão. O consultor responsável pelo estudo, Sérgio Malacrida, afirmou que superar o referencial é um obstáculo verificado também no mercado de fundos internacional. Como conseqüência dessa situação, a pesquisa da consultoria prevê um crescimento na quantidade de fundos de ações passivos, que têm por objetivo acompanhar a rentabilidade do Ibovespa. De acordo com a pesquisa, 80% dos fundos são ativos hoje e, no médio prazo, haverá um equilíbrio. Veja na seqüência a nova proposta de modelo de gestão dos fundos passivos.