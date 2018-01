Fundos trazem novidades O Banco Bilbao Vizcaya lançou na semana passada o Hiperfundo BBVA, que sorteia um Gol 1.0 por dia e outros presentes. Trata-se de um fundo DI, que exige aplicação inicial de R$ 100,00 e taxa de administração de 4% ao ano. Para concorrer aos prêmios, o cotista precisa manter saldo médio de R$ 2 mil no fundo. A cada R$ 250,00 a mais aplicados, aumentam as chances de ganhar. Outro diferencial é que o investidor pode ser premiado mais de uma vez. A expectativa do vice-presidente do Bilbao, Carlos Bedia, é que, com esse novo produto, o banco consiga conquistar 1 milhão de novos clientes até 31 de dezembro e acumular na carteira R$ 2,5 bilhões. Para investir nesse fundo, não é preciso ser cliente do banco. Basta abrir uma conta-investimento. A Lloyds Asset Management também lançou novos produtos na semana passada. O destaque é a família Lloyds Ratchet, que aplica em papéis indexados ao CDI e em índice futuro Bovespa. O diferencial desses produtos é que eles possuem um limite de perdas de até 10%, sem impor limitações às oportunidades de ganho. São dois fundos: Ratchet, para institucionais, com taxa de administração de 1,5%; e Ratchet Extra, para varejo, com taxa de administração de 2,5%. Outra família lançada é a Lloyds Tecnet, cujos produtos investem em empresas que podem ser beneficiadas pelos avanços tecnológicos. Essa família também é dividida em dois produtos: Tecnet Upper (institucional e "private"), com taxa de administração de 1,5% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que exceder o Ibovespa; e Tecnet Extra, cuja taxa de administração é de 2,5% (varejo). Nas duas famílias, a aplicação inicial varia de R$ 5 mil a R$ 100 mil.