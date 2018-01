Fundos venderam US$ 320 milhões em ações brasileiras Os fundos de investimentos em mercados acionários venderam US$ 320 milhões em ações de grupos brasileiros nos últimos três meses, informou a consultoria EmergingPortfolio.com Fund Research (EPFR). Mesmo assim, o Brasil, que teve uma boa performance no primeiro semestre. Continua sendo o destino favorito neste ano entre os 750 fundos acionários globais dedicados a países emergentes monitorados pela consultoria e que possuem um total de ativos estimados em US$ 170 bilhões. A EPRF observou que, embora os gerentes dos fundos acionários tenham diminuído as posições nos mercados emergentes nos últimos meses, eles têm comprado agressivamente papéis chineses. Os investidores voltaram também a comprar ações da Indonésia, apesar dos temores de que as atividades terroristas no país poderiam afetar todo o sudeste asiático. A consultoria constatou também um forte movimento de venda de estoques mexicanos, com os fundos acionários perdendo o interesse no país diante da diminuição das estimativas de crescimento econômico, que está sofrendo com a queda das exportações para os Estados Unidos.