FUP recomenda aceitar proposta de anistia da Petrobras A Federação Única dos Petroleiros (FUP) informou que levará aos trabalhadores da Petrobras indicativo de aceitação de uma nova proposta apresentada hoje pela estatal com a anistia de advertências e suspensões impostas a cerca de 90 funcionários que participaram da greve da categoria em março deste ano. A Petrobras concordou com a anistia na quarta rodada de negociação com representantes de 11 sindicatos, que decidiram aceitar a proposta da companhia e encaminhar o indicativo de acordo em assembleias que serão realizadas até o próximo dia 10.