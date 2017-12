Furacão Katrina provoca onda de desemprego nos EUA Na última semana, a taxa de desemprego nos EUA registrou o maior aumento semanal em mais de dez anos, com 71 mil pessoas que entraram com pedidos de seguro desemprego no período. Segundo o Departamento do Trabalho dos EUA, 68 mil desses pedidos podem ser atribuídos diretamente ao efeito da passagem do furacão Katrina, que devastou várias cidades na Costa do México há duas semanas. O aumento no desemprego na última semana superou até mesmo o registrado após os atentados de 11 de setembro de 2001. Unidades móveis do Departamento do Trabalho têm viajado pelas áreas atingidas pelo furacão, recebendo pedidos de benefícios sociais, mas as autoridades acreditam que o número de desempregados deve continuar aumentando. Segundo a agência de notícias Associated Press, alguns analistas prevêem que até 400 mil pessoas possam perder o emprego em conseqüência dos problemas causados pelo Katrina. Na semana passada, o secretário do Tesouro americano, John Snow, disse que o desaquecimento da economia provocado pelo furacão deve reduzir o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em meio ponto percentual em 2005.