Furlan aconselha empresas a comprarem dólares O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, afirmou que o momento é propício para que as empresas comprem dólares para honrar seus compromissos externos. "Se toda a opinião pública acha que o dólar está barato, significa que é um bom momento de compra, não só para compor as reservas (reservas internacionais do País), mas também para a empresa que tem financiamentos a pagar e outras transações", disse Furlan. Questionado sobre como interpretava as declarações do presidente Lula de que a cotação do dólar está baixa, Furlan disse que "a declaração do presidente não é interpretada. É cumprida". O ministro não quis, porém, informar se novas medidas para elevar o dólar serão adotadas, uma vez que o anúncio de compra de moeda pelo Tesouro pouco contribuiu para elevar a cotação. O ministro do Desenvolvimento praticipa, nesta sexta-feira, do encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do rei do Marrocos, Mohammed VI. Durante o encontro, foi assinado entre o Mercosul e Marrocos um acordo-quadro, passo inicial para a formação de uma área de livre comércio. Também foi assinado um acordo de cooperação na área de turismo e outro para o treinamento diplomatas brasileiros e marroquinos.