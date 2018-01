Furlan afirma que câmbio afeta setorialmente as exportações O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, relativizou o fato de as exportações brasileiras seguirem em bom ritmo, apesar da valorização do real frente ao dólar. "O câmbio tem afetado setorialmente e não globalmente as exportações", afirmou, antes de participar da abertura da Brasilplast 2005 - Feira Internacional da Indústria do Plástico, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. Segundo o ministro, a manutenção das exportações ocorre porque as indústrias brasileiras têm procurado diversificar os mercados de destino. Além disso, exportadores que atendem a União Européia e Japão, por exemplo, têm optado pela substituição do dólar por moedas locais, garantindo, assim, a competitividade do produto brasileiro. "Temos setores que vêm sofrendo com a taxa de câmbio e vêm perdendo participação em mercados tradicionais, como é o caso de calçados e alguns segmentos do setor automotivo", informou. Furlan comentou ainda que a manutenção do vigor das exportações brasileiras também se deve ao fato de alguns segmentos terem conseguido reajustar preços, aproveitando uma conjuntura externa favorável. "É o caso dos setores de aço e minério de ferro, os quais tiveram elevação de preços sem que isso tivesse uma conotação direta com seus custos", citou. "Ao mesmo tempo que há algumas perdas, estas estão sendo absorvidas por outros setores, outros mercados, que no final geram um crescimento muito positivo", complementou. Como último argumento, o ministro lembrou que algumas empresas exportadoras, caso da Embraer, dependem muito de insumos importados e que, com o real valorizado, ganham competitividade na venda do produto final. "Há, nesse caso, uma arbitragem, porque a importação se tornou mais competitiva", justificou, ao adicionar que um movimento de manutenção das exportações revelou que uma "crença foi desmistificada". "O País pode crescer economicamente e as exportações continuarem vigorosas. Em 2004, isso ficou claro e vai se repetir este ano e no ano que vem", opinou.