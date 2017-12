Furlan afirma que "ninguém duvida que Brasil vai muito bem" O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, disse hoje na abertura da ExpoAbras, no Riocentro, que "ninguém tem dúvida hoje de que o Brasil vai bem". Em sua palestra, Furlan disse que "raríssimas vezes" tivemos registro de três fatores positivos no País: estabilidade econômica com inflação sob controle; austeridade nas contas públicas; e crescimento econômico, " que alguns dizem que poderá superar 5%". Segundo ele, a principal preocupação do governo diante desta perspectiva de crescimento é garantir os investimentos. "Queremos o crescimento do mercado interno sem abrir mão das posições conquistadas no mercado externo e para isso é preciso investimento", disse. O ministro informou aos supermercadistas presentes no evento que o governo vai criar uma Secretaria Nacional de Comércio, no âmbito do ministério do Desenvolvimento, para interlocução com o setor de varejo.