Furlan alerta sobre risco da alta do real, mas sugere defesas O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse hoje que tem se empenhado pessoalmente para sensibilizar seus colegas de governo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre os riscos que a valorização do real frente ao dólar podem trazer para a economia brasileira e, sobretudo, para o desempenho das exportações. Contudo, sugeriu aos empresários que priorizem tecnologia e inovação nos seus negócios para terem maior capacidade de repassar aos compradores eventuais altas de custos. Furlan lembrou que ele próprio já se posicionou publicamente sobre o comportamento do mercado de câmbio no Brasil e que não pretendia retomar suas queixas. Ele ressalvou, entretanto, que a valorização do real acerta "assimetricamente" as exportações, dependendo do tipo de setor o qual a companhia exporta e do mercado a ser abastecido. Como defesa para os empresários, ele destacou ainda a substituição do dólar nas operações comerciais por outras moedas, como o euro e o iene. Desta forma, segundo ele, os exportadores obtêm "uma vacina contra o dólar". Ele reconheceu ainda que segmentos de produção pulverizada, caso dos setores de calçados e autopeças, enfrentam maiores dificuldades para manter os contratos de exportação, pois não conseguem impor reajustes de preços aos compradores. "A dificuldade nestes segmentos é enorme", opinou. Manifesto de associações O ministro fez ainda uma avaliação positiva sobre o manifesto divulgado ontem por 23 associações de exportadores, cobrando a adoção de medidas governamentais para conter a valorização do real. Entre as medidas, os exportadores querem que o Banco Central (BC) retome os leilões de compra de dólar para a formação de reservas, querem mudanças nos sistemas de financiamento para as importações e criação de um sistema de Antecipação de Contrato de Câmbio (ACC), a ser ofertado pelos bancos brasileiros com o funding em reais e denominação do contrato em dólar.