Furlan anuncia amanhã redução nas regras de comércio exterior O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, anuncia amanhã, durante reunião na Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), no Rio de Janeiro, uma série de medidas para desburocratizar as operações de comércio exterior. Há pouco menos de um mês, em evento promovido pela Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil (ADVB), Furlan adiantou que a Câmara de Comércio Exterior (Camex) já trabalhava na redução das mais de cem normas que regulam o comércio exterior, de forma a condensá-las em poucas medidas. A expectativa é que o ministro anuncie amanhã a redução no número de tópicos que compõem a legislação comercial. Furlan também adiantou que o acesso ao Siscomex (sistema que registra as operações) pela Internet está entre as medidas a serem anunciadas. Na quarta-feira, Furlan se reúne com o representante comercial dos Estados Unidos, Robert Zoellick.