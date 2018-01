Furlan anuncia aumento da meta de exportações para 2005 O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Luiz Fernando Furlan, anunciou na tarde desta segunda-feira que a meta para exportações em 2005 subiu para US$ 117 bilhões. A previsão anterior era de US$ 112 bilhões. Furlan fez o anúncio ao chegar ao Centro Cultural Banco do Brasil para homenagem a pequenos e médios exportadores.