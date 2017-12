Furlan anuncia criação de secretaria de comércio e serviços O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, anunciou hoje que será criada a Secretaria de Comércio e Serviços. O ministro falou ainda que essa Trata-se de uma secretaria que tratará de temas como o combate à informalidade e a melhoria na área de logística, além de propor medidas de redução da carga tributária e de simplificação. Segundo ele, todo o trabalho de formatação já foi realizado e a nova secretaria recebeu a aprovação da Casa Civil e do Ministério do Planejamento. Furlan disse que o único ponto pendente é a autorização para criar uma função em comissão, chamada DAS6, para que possa ser escolhido o secretário da pasta. O anúncio foi feito pelo ministro durante o seminário A Importância dos Setores de Comércio e Serviços na Geração de Emprego e Renda, promovido pela Federação de Comércio do Distrito Federal.