Furlan anuncia, na segunda, nova meta de exportações do País O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, anuncia, segunda-feira, às 16h30, a nova meta para as exportações brasileiras este ano. Antes do anúncio, o secretário de Comércio Exterior do MDIC, Armando Meziat, comentará o resultado da balança comercial de setembro. Os números básicos deste mês serão divulgados segunda-feira de manhã. Até a quarta semana do mês, a balança comercial brasileira acumulava, desde janeiro, um superávit de US$ 31,889 bilhões, resultado de exportações de US$ 84,424 bilhões e importações de US$ 52,535 bilhões. A meta do Ministério, até o momento, era de exportações de US$ 112 bilhões e, para 2006, de US$ 120 bilhões. O anúncio será feito no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde Furlan participará de evento em homenagem a pequenas e médias empresas exportadoras. Estarão presentes ao evento, também, os presidentes do BB, Rossano Maranhão Pinto, e da Apex-Brasil, Juan Quirós.