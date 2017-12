Furlan anuncia nomes do Conselho de Desenvolvimento Industrial O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, anunciou nesta quarta-feira a composição do Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial, que será instalado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma cerimônia hoje à 15 horas, no Palácio do Planalto. Segundo Furlan, o conselho, que será formado por representantes do governo e do setor privado, terá sua primeira reunião logo após a instalação. "Vamos discutir prioridades, que deverão ser estudadas a curto prazo, para a criação de empregos, melhora da produtividade e redução de gargalos", comentou o ministro, em café da manhã oferecido aos jornalistas. Furlan comentou que entre as medidas que poderão ser discutidas ainda hoje no conselho está a adoção de medidas tributárias, que facilitariam a modernização dos portos. A idéia, explicou, é desonerar de tributos os equipamentos que poderiam acelerar o funcionamento do processo de carga e descarga nos portos. Integram o conselho os ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fazenda, Planejamento, Ciência e Tecnologia, Relações Exteriores, Agricultura, Integração Nacional, Meio Ambiente e Transportes, além da Casa Civil e da Secretaria Geral da Presidência. Pelo setor privado, participarão do conselho Antonio Fernando dos Santos Neto, presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil; Armando Monteiro, presidente da Confederação Nacional da Indústria, Eugênio Staub, presidente da Gradiente; João Carlos Gonçalves, representante da Força Sindical; Jorge Gerdau, do Grupo Gerdau; Luiz Carlos Delben Leite, presidente da Abimaq; Luiz Marinho, presidente da CUT; Marcos Vinícius Pratini de Moraes, presidente da Abiec; Maurício Botelho, diretor-presidente da Embraer; Osmar Zogbi, presidente da Ripasa, e Walquíria Aires, presidente do Consórcio Flor Brasil, que congrega microempresas que exportam confecções.