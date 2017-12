Furlan anuncia parceria de empresa brasileira e síria O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, informou que a empresa brasileira Cristal Serv formará uma parceria com uma companhia síria para o refino de açúcar e venda do produto final aos mercados sírio e dos demais países do Oriente Médio. Segundo Furlan, o investimento total de ambas as empresas no empreendimento totalizará US$ 150 milhões. A empresa brasileira será responsável pelos equipamentos da usina e pelo fornecimento do açúcar em bruto. Os embarques da matéria-prima deverão totalizar US$ 200 milhões ao ano. As exportações brasileiras para a Síria, de janeiro a outubro deste ano, somaram US$ 37,5 milhões, o que representou uma queda de 54,2% em comparação com igual período do ano passado. Essa diminuição do comércio deveu-es especialmente à ausência de embarques brasileiros de açúcar para a Síria. Lula inicia em Damasco seu tour pelo Oriente Médio Lula quer empresas brasileiras na reconstrução da Síria Presidente declara apoio ao acordo de Genebra