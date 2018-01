Furlan anuncia que Modermaq será sancionado amanhã O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, disse hoje que a Agência de Desenvolvimento Industrial será votada em 7 de julho no Congresso, o que vai permitir a articulação de ações e levantamento de recursos para a política industrial. Disse também que, amanhã, será sancionado o Modermaq, programa de financiamento para modernização do parque industrial brasileiro. Ele chamou de "parto" o processo de criação e implementação desse programa, anunciado há quatro meses. O Modermaq prevê a disponibilização de R$ 2,5 bilhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para financiar a compra de máquinas e equipamentos com juros fixos e prazo de pagamento de até cinco anos. Furlan informou também que "há esforços para o estabelecimento da desoneração de investimentos em produção e criação de condições razoáveis de financiamento para o setor privado".