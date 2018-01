Furlan anuncia que recursos do BNDES estão carentes de projetos O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, afirmou hoje que "os R$ 47 bilhões do Orçamento do BNDES estão carentes de projetos". Ele afirmou que o banco não tem problema de dinheiro e foi seguido pelo presidente da República Luiz Inácio da Silva, que também discursou hoje durante visita à Fabrica de Calçados Ferracini, em Franca (SP). Lula completou as informações de Furlan dizendo que o que faz a indústria não crescer não é a falta de dinheiro, mas sim a ausência de projetos. "É o projeto que faz o dinheiro. Como Furlan falou, nós temos esses dinheiro em caixa no BNDES e o ideal seria que ele acabasse e nós precisássemos lutar por mais", disse o presidente Ainda segundo Lula, além do BNDES o Banco do Brasil aumentou o volume de financiamento de R$ 8 bilhões para R$ 18 bilhões este ano e, sem citar números, a Caixa Econômica Federal tem mais dinheiro do que em qualquer outro momento. Durante a visita, o presidente ganhou uma par de sapatos de funcionários da Ferracini que ampliou suas instalações. Para isso, utilizou recursos do BNDES. A primeira-dama, Marisa Letícia da Silva, também foi presenteada com um modelo esportivo.