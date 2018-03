Furlan anuncia recorde de exportação e superávit na segunda O superávit da balança comercial do País está em US$ 33,081 bilhões, acima da meta estabelecida para 2004, de US$ 32 bilhões. As importações, segundo os últimos dados, chegaram a US$ 61,817 bilhões. As exportações, até a semana passada, haviam alcançado o recorde histórico de US$ 94,898 bilhões. Na segunda-feira, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, vai anunciar o desempenho final da balança comercial do ano passado.