Furlan aponta queda no ritmo das exportações O ritmo das exportações começou a cair. O alerta é do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan. Segundo ele, a alta das vendas externas nas três primeiras semanas deste mês foi de apenas 5% sobre o mesmo período do ano passado. O saldo da balança comercial do período, por sua vez, foi 34,27% menor do que o resultado da semana anterior, quando o superávit atingiu US$ 881 milhões. Ainda de acordo com o ministro, foi registrada, no período, a primeira redução do saldo comercial em um mês de fevereiro na comparação com o mesmo período do ano anterior. Por outro lado, Furlan explica que a queda no ritmo das exportações deve diminuir o fluxo de dólares para o País, o que reduzirá a depreciação do dólar frente ao real. Segundo ele, os números da balança comercial de fevereiro já mostrarão aos agentes de mercado que apostam na queda do dólar que o fluxo da moeda se modificará gradualmente, fazendo com que próprio mercado ajuste a cotação do dólar. "O câmbio será ajustado pelas próprias forças do mercado", afirmou o ministro, que participou do lançamento do programa Exporta Cidade, em Diadema. Acumulado Apesar da queda nas exportações, o saldo da balança comercial cresceu, o que aponta também queda das importações. No acumulado do ano, até a terceira semana, o saldo da balança comercial de US$ 4,449 bilhão (de janeiro a fevereiro de 2006) é 5,3% maior do que o mesmo período do ano passado, quando o acumulado era de US$ 4,225 bilhões.