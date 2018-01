Furlan bate-boca com manifestantes em Hong Kong O ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan não resistiu e partiu hoje para um bate-boca com ativistas que se manifestavam contra a Organização Mundia do Comércio (OMC) na entrada principal do Centro de Convenções de Hong Kong, onde ocorre a Conferência Ministerial da entidade. Furlan inicialmente foi apenas se apresentar aos manifestantes, mas, quando soube que um dos ativistas era francês, disse "a França é protecionista". O interlocutor, que era um agricultor, reagiu e acusou o Brasil de levar os agricultores do seu País a falência. O entrevero terminou após 10 minutos de discussão, com o ministro brasileiro se retirando.