Furlan chefiará missão empresarial na América Central O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, chefiará missão empresarial que visitará o Panamá, a Costa Rica, Guatemala, El Salvador e Honduras. A viagem deve ser realizada entre os dias 28 de abril e 4 de junho. Além de encontros com empresários daqueles países da América Central, Furlan manterá, também, encontros com autoridades locais. A autorização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o afastamento do ministro do País foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial.