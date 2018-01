Furlan critica morosidade do Cade O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan criticou nesta segunda-feira à noite a morosidade do Cade na decisão de reversão da compra da Garoto pela Nestlê. "Não é razoável que uma empresa faça um negócio, pague e depois aguarde dois ou três anos por uma decisão que anula totalmente o que fez", criticou. "Essa decisão do Cade cria oportunidade para que se mude a legislação". Segundo Furlan, os ministérios da Justiça e da Fazenda já estão estudando um projeto de simplificação do processo de concorrência. "Assim, não vai aconteceu de novo uma situação constrangedora como essa", disse o ministro, que preferiu não entrar no mérito da decisão. A Associação Comercial de São Paulo apresentou hoje a Furlan uma carta protestando contra a decisão do Cade. De acordo com a carta, parece "discutível" considerar excessiva a participação da Nestlê sem que se leve em conta o fato de que ela opera em um mercado aberto a entrada de novas empresas ou a importação de produtos. Segundo o documento, o setor privado está preocupado pelo fato de que os "órgãos burocráticos não tem prazo para responder a solicitações, deixando as empresas indefesas quanto ao tempo que pode demorar uma decisão".