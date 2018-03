Furlan desburocratiza regras de comércio exterior O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, anunciou hoje, em reunião na Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), no Rio de Janeiro, uma série de medidas para desburocratizar as operações de exportação e importação. Segundo a AEB, Furlan anunciou um programa de 104 páginas, cuja primeira etapa é a consolidação de 46 portarias em uma única. A segunda etapa, em andamento, revisa as normas de exportação e trata da informatização dos documentos complementares de exportação (Certificados de Origem e Licenças de Exportação). Furlan anunciou ainda que nesta semana será disponibilizado na Internet o Siscomex ? sistema que registra as operações. A simplificação também incluirá o sistema de logística do País, com o objetivo de tornar a infra-estrutura menos complexa, menos dispendiosa e mais competitiva para as exportações. A minuta de uma nova portaria consolidada, incluindo alterações do grupo técnico, foi entregue à AEB para avaliação dos exportadores.