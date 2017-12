Furlan destaca bom momento para mercado de capitais O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse que o momento é oportuno para o ingresso de novas empresas no mercado de capitais brasileiro, depois de um período de "vacas magras". Ele destacou que o número de empresas com capital aberto ficou estacionado em 800, lembrando que, no passado recente, mais empresas fechavam o capital do que o abriam. "Neste momento, há uma crença concreta de expansão, de rentabilidade. Os balanços semestrais mostram isso." Segundo ele, essa melhora tem ocorrido não só no grupo de empresas financeiras, mas também nos setores de serviços e industrial. "As empresas de serviços e da indústria vêm apresentando resultados semelhantes aos das do setor financeiro e, em alguns casos, até melhores, disse. Ele destacou, ainda, que esse movimento vem ocorrendo numa "convergência rara" de estabilidade econômica e austeridade fiscal. Ele fez um apelo para que o mercado de capitais continue a apresentar propostas ao Governo e reiterou a disposição do governo de continuar adotando medidas para estimular o mercado de capitais. Para Furlan, o desafio do investimento que a economia brasileira enfrenta hoje "tem tudo a ver" com o mercado de capitais.