Furlan diz que dólar estava no ?ponto ideal de compra? O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse hoje em entrevista coletiva considerar "natural" a operação promovida hoje pelo Banco Central de compra de dólares. "Os dirigentes do Tesouro e do Banco Central são operadores capacitados e, se decidiram comprar (dólares), é porque chegaram à decisão de que o dólar está no ponto ideal de compra", afirmou. O ministro não quis comentar as oscilações de cotação da moeda, alegando que não era ele o responsável pelas aquisições da moeda. O leilão do BC ocorre após o ministro ter dado seguidas declarações alertando para um possível efeito negativo da valorização do real sobre as exportações. Furlan avaliou que uma melhor situação para o câmbio seria a que perdurou durante 2004 com a cotação ao redor de R$ 3, variando mais ou menos 5% - entre R$ 2,85 e R$ 3,15. Ele apontou que a situação atual do câmbio, próximo a R$ 2,70, "assusta" os exportadores. "Preocupa os exportadores porque houve aumento de custos no mercado interno, matérias-primas, tarifas, tributos, refletidos no aumento de custos de produção", disse, durante um seminário para exportadores realizado no Hotel Renaissance, em São Paulo. Clique aqui para ler mais sobre o assunto. Furlan participou na manhã de hoje em São Paulo do lançamento do Mercado Brasileiro de redução de Emissões (MBLE), ambiente no qual a BM&F pretende comercializar créditos de carbono, seguindo as possibilidade criadas com a ratificação do protocolo de Kyoto.