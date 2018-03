Furlan diz que exportações vão gerar 200 mil empregos neste ano O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, anunciou hoje, na 11ª Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (Unctad), que as exportações devem chegar no final do ano a US$ 83 bilhões, um incremento de 13% sobre o ano anterior. Esse aumento nas vendas externas criará 200 mil novos empregos no País. No topo da lista das exportações de maior valor agregado está o segmento de material de transportes, que deve chegar a US$ 13 bilhões neste ano. Segundo o ministro, houve um incremento de 23% nas intenções de investimento no período de janeiro a abril deste ano para US$ 33 bilhões, na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com o Furlan, desse total anunciado, US$ 11 bilhões referem-se a investimentos em mineração. Ele anunciou ainda que o superintendente geral da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Walter Cover, será o coordenador da Sala de Investimentos criada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que funcionará no quarto andar do Palácio do Planalto. A sala vai reunir representantes de dez entidades do governo que prestarão atendimento aos investidores interessados no País. A criação da sala foi anunciada por Lula em 11 de março, mas só agora passa a funcionar. Furlan explicou que a sala faz parte da estrutura da Casa Civil, mas será coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento.