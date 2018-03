Furlan diz que vale a pena apostar em taxa de câmbio favorável O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse na manhã desta terça-feira a empresários reunidos na Couromoda 2005, que vale a pena apostar em uma taxa de câmbio mais favorável às exportações neste ano. Ele admitiu que o governo federal está preocupado com a valorização do real frente ao dólar e que já existe e deve continuar, por parte de Brasília, o movimento de compra da moeda norte-americana. Furlan voltou a defender a ampliação do prazo de internalização dos recursos dos exportadores, como forma de diminuir a liquidez do dólar. Ele disse que o câmbio valorizado está diretamente ligado à melhora do risco país e das contas externas, além do fato de a moeda norte-americana estar se desvalorizando frente a outras moedas. Aos exportadores, o ministro afirmou que a contribuição do governo federal para a continuidade do crescimento das exportações vai se dar, sobretudo, com investimentos em infra-estrutura, logística, portos, agilização burocrática e do trânsito aduaneiro.