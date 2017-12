Furlan diz que visita de Zoellick ao Brasil foi positiva O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse hoje que a visita a Brasília, na semana passada, do representante de comércio da Casa Branca (USTR), Robert B. Zoellick, deixou "uma percepção positiva" no governo brasileiro. "Estamos contentes que ele tenham tomado o tempo para nos visitar", disse Furlan a uma platéia de executivos e funcionários em almoço promovido pelo Consleho Empresarial Brasil-Estados Unidos na Câmara do Comércio dos EUA. "O resultado é que será menos difícil ir adiante (nas negociações comerciais entre os dois países) sob as condições que ele descreveu." Segundo o ministro, Zoellick deixou "uma folha de papel" em Brasília com algumas idéias concretas sobre como prosseguir. Mas ele evitou entrar em detalhes, dizendo que cabe ao chanceler Celso Amorim falar sobre o assunto em nome do governo. Ele confirmou que o assunto será retomado durante a visita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará ao presidente George W. Bush, em menos de três semanas. Antes disso, na semana que vem, Amorim e Zoellick participarão de uma mini-reunião ministerial de dois dias da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) num centro de conferências próximo a Washington.