Furlan é convidado para a pasta do Desenvolvimento Luiz Fernando Furlan, presidente do Conselho de Administração do Grupo Sadia, será o novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ele foi convidado no início da semana pelo próprio presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Com a escolha, Lula cumpre a promessa de ter um empresário em sua equipe. O PT avalia que Furlan tem o perfil exigido pelo ministério. Diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o empresário é especialista em exportações, tem trânsito pelos fóruns internacionais, entende das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e é tido como hábil negociador. Terá, no entanto, um sério desafio: até hoje os que passaram pelo ministério ? criado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para abrigar Luiz Carlos Mendonça de Barros e um projeto de desenvolvimento nacional ? pouco puderam fazer. Motivo: a pasta não dispõe das armas necessárias, como poder de decisão quanto às alíquotas de impostos no comércio exterior. Lula planeja tirar o comércio exterior desse ministério e criar uma secretaria para cuidar exclusivamente do assunto. Além de Furlan, outro nome praticamente certo na equipe de Lula é o do presidente da Associação Brasileira de Agribusiness, Roberto Rodrigues, indicado para a Agricultura. O ex-prefeito de Porto Alegre Tarso Genro deve coordenar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o embrião do pacto proposto pelo PT a empresários, banqueiros, trabalhadores e representantes de movimentos sociais. Já o futuro do governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, ainda é incerto. Se não for para Transportes ? pasta em negociação com o PMDB -, ele poderá ocupar a presidência da Itaipu Binacional. Do México, o presidente eleito também mandou um recado aos seus aliados: não aceitará vetos impostos por dirigentes de partidos a alguns nomes que considera fundamentais, ou pelos quais tenha preferência pessoal, para a montagem do ministério. Lula desembarca hoje em Brasília disposto a contestar gente grande, como Leonel Brizola, presidente do PDT, que rejeitou a escolha do deputado Miro Teixeira (RJ) para o Ministério das Comunicações. O petista quer Miro no time. Ao mesmo tempo, Lula comunicou aos dirigentes do PT que não se envolverá nas brigas internas do PL, dividido entre os grupos do presidente nacional e líder do partido na Câmara, Valdemar Costa Neto (SP), e dos deputados Bispo Rodrigues (RJ), João Caldas (AL) e Luiz Antonio de Medeiros (SP). Valdemar defende o PT; Bispo Rodrigues e seus parceiros reclamam de discriminação. Querem mais do que um ministério e afirmam que a aliança está ?no limite?. Partilha Ao desembarcar hoje no Brasil, Lula será avisado pelo deputado José Dirceu (SP) e pelo presidente do PT, José Genoino (SP), que a situação está resolvida com o PPS, PSB e PTB. O PPS vai mesmo receber o Ministério da Integração Nacional, que será entregue ao ex-governador do Ceará Ciro Gomes. O vice-presidente do PSB, Roberto Amaral, ficará com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Já o PTB terá direito a um ministério e a uma estatal, a BR Distribuidora, que caberá ao senador Carlos Wilson (PE), amigo de Lula e um dos primeiros petebistas a defender sua candidatura. Além do PL e do PDT, os problemas continuam na convivência com o PC do B, embora a sigla não crie dificuldades para Lula. Os comunistas pediram o Ministério da Defesa, mas dificilmente terão a pasta, embora o deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP) seja bem-quisto pelos militares. O PC do B também reivindicou a Integração Nacional para o deputado Haroldo Lima (BA), mas não conseguiu: o cargo foi destinado ao PPS. O partido contenta-se agora com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e oferece o nome do deputado Aldo Arantes (GO). Nas fileiras do PT, porém, há um forte concorrente: o economista José Graziano da Silva, um dos responsáveis pelo programa Fome Zero.