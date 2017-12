Furlan é reconduzido à presidência do Conselho do BNDES O Diário Oficial publicou, nesta terça-feira, decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconduzindo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, às funções de membro e presidente do Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), subordinado a seu ministério. Em outros decretos, reconduziu à função de membros do BNDES o ministro das Cidades, Márcio Fortes de Almeida, o ex-ministro do Planejamento João Paulo dos Reis Velloso e a João Pedro de Moura. Alessandro Golombiewski Teixeira foi nomeado membro titular do Conselho Fiscal do BNDES e Maurício Teixeira da Costa, membro suplente do Conselho.