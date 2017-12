Furlan espera juro real de um dígito no 1º trimestre de 2004 O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, evitou hoje fazer uma previsão sobre a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a Selic, a taxa básica de juros da economia, que será anunciada ainda hoje. Porém, reafirmou que os juros reais ? juros nominais descontada a inflação ? deverão estar abaixo de 10% ao ano até o fim do primeiro trimestre de 2004. "Possivelmente, com os ajustes que serão feitos pelo Copom nesta semana e no início do ano, vamos ter uma taxa de um dígito, inclusive com queda da inflação", afirmou.