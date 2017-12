Furlan está otimista com retomada de investimentos no País O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Luiz Fernando Furlan, após um dia de reunião com investidores e executivos de instituições financeiras americanas, em Nova York, disse nesta quinta-feira que está bastante otimista com a retomada dos investimentos no Brasil em 2004. "Esperamos que, com um cenário positivo para a economia brasileira em 2004, com uma maior taxa de crescimento, queda nos juros e controle da inflação, os investidores possam retomar projetos para o ano que vem", afirmou o ministro. Furlan afirmou que, entre as dúvidas mais freqüentes dos representantes do mercado financeiro americano, estão as definições para os marcos regulatórios de diversos setores, mas ele disse esperar que tal questão seja resolvida em breve. O ministro afirmou que a Alca também é uma das preocupações do investidores, mas reafirmou o compromisso do governo brasileiro nas negociações, embora tenha destacado as dificuldades que devem acontecer nas discussões em 2004, por causa da eleição presidencial nos EUA.