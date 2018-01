Furlan estima dois recordes no comércio exterior O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, informou nesta sexta-feira que o País encerrará o ano com dois recordes históricos no comércio exterior: US$ 112 bilhões em exportação e um superávit comercial de US$ 35 bilhões. Segundo ele, o câmbio tem afetado alguns setores, como calçados e confecções, mas por outro lado tem favorecido produtos com componentes importados, como os telefones celulares, cujas exportações estão crescendo muito. O ministro classificou de inesperada, até para analistas brasileiros e estrangeiros, a alta do real em relação a moedas estrangeiras como o dólar, o iene e o euro, principais destinos das exportações brasileiras. Ainda assim, Furlan acredita que o Brasil continuará com um crescimento da balança comercial superior à média mundial. Nos últimos dois anos, os maiores crescimentos globais de corrente de comércio foram registrados pela Rússia e China, com 35% de crescimento, seguidas pelo Brasil, com 30%, enquanto que a média global ficou na casa de 10%. Este crescimento, segundo Furlan, tem a ver com a abertura de novos mercados pelo Brasil.