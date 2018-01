Furlan faz apelo a empresários e diz que "situação geral é sólida" O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, fez hoje um apelo aos empresários para que não se deixem contaminar pelo "bombardeio" das notícias da crise política e mantenham a confiança na economia do País. Falando para um grupo de empresários, em reunião almoço na Fecomercio-SP, Furlan pediu para que os empresários não vinculem as decisões racionais das empresas às emoções que permeiam a turbulência política. "No final, essa turbulência vai passar e as empresas vão continuar. E os fornecedores e clientes também vão continuar", ponderou. Ele destacou que as empresas que recuarem agora podem vir a perder espaço para seus concorrentes no futuro. "De uma forma ou de outra, o Brasil encontrará o caminho para esta transição", afirmou. Para ele, entre a situação presente e a futura, é preciso ter tranqüilidade e calma. O ministro explicou que não estava culpando a imprensa pela divulgação de notícias, afirmando ser natural, já que esta é a demanda da sociedade. Condições favoráveis Ao discursar para os empresários, ele destacou os bons indicadores econômicos, afirmando que a situação geral é muito sólida. Apesar da crise, Furlan salientou que o fluxo de investimentos estrangeiros continua firme, tendo superado a expectativa do governo no primeiro semestre. Para o ano, a projeção do Ministério é de um fluxo entre US$ 16 bilhões a US$ 20 bilhões. O ministro citou ainda os indicadores da balança comercial e da geração de empregos formais para demonstrar o bom desempenho econômico. Ao falar especificamente para os empresários presentes, ele disse acreditar que, em geral, todos os setores econômicos têm tido um desempenho razoável, mas sugeriu à Fecomercio-SP que apresente números dos setores que estejam encontrando dificuldades.