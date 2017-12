Furlan lança programa para aumentar exportações O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, lança na próxima quinta-feira, em Brasília, o programa Estado Exportador. O programa tem como objetivo aumentar as exportações em sete Estados brasileiros e no Distrito Federal, onde as vendas para o mercado externo são inferiores a US$ 100 milhões anuais. Os Estados são Acre, Amapá, Piauí, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. O fortalecimento de parcerias entre o governo federal, estadual, entidades representativas dos setores públicos e privados é uma das ações do projeto. Também será oferecida capacitação de pequenos e micro empresários em assuntos de comércio exterior, além da promoção de produtos por meio de trading Companies. Com o Estado Exportador, o Ministério do Desenvolvimento pretende ampliar em 20%, até o final deste ano, o número de itens exportados e de mercados compradores nos Estados selecionados. O anúncio do programa será feito na Confederação Nacional da Indústria (CNI), durante o 84º Encontro de Comércio Exterior (Encomex), que acontecerá em Brasília, no dia 21de outubro.