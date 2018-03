Furlan: modelo econômico da Venezuela não será seguido O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, afirmou nesta quinta-feira, antes da abertura da Cúpula do Mercosul, que o modelo econômico da Venezuela não é padrão para ser seguido pelo Brasil. De acordo com ele, o País já adotou "um outro caminho bem-sucedido". Apesar disso, Furlan disse que o Brasil, no âmbito dos recursos naturais, respeita todas as políticas internas de outros países. Entretanto, disse ser contrário a ações como a desnacionalização de empresas industriais e operações não consideradas, ligadas ao âmbito dos recursos naturais. "Não seria razoável, para uma indústria, ser expropriada porque ela é grande, florescente, ou exportadora", declarou.