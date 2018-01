Furlan para empresários: "sejam persistentes como os corintianos" O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, recomendou hoje aos exportadores que sejam persistentes como os corintianos para enfrentar as dificuldades que estão sofrendo para atender seus contratos após a valorização do real frente ao dólar. "Tem que ter persistência. Como corintiano que sou, acredito até o fim", disse o ministro, talvez ainda empolgado com a vitória de 5 a 1 aplicada anteontem pelo Corinthians sobre o Cianorte, do Paraná, e que garantiu a classificação do time paulista para a próxima fase da Copa do Brasil. "Tenho um irmão que é conselheiro do Palmeiras e, de vez em quando, vou com ele ao estádio ver um jogo. Quando chega aos 25 minutos do segundo tempo, o palmeirense vai embora, porque joga a toalha. Corintiano fica até o último minuto porque sabe e acredita que sempre pode vencer", comparou. O ministro recebeu aplausos da maioria platéia, formada por mais de 300 empresários, mas depois também teve de ouvir provocações. A melhor delas partiu de um empresário, no momento em que o encontro foi aberto a perguntas, que introduziu sua indagação dizendo que era persistente como o filho "argentino" de Furlan. Diante do rosto intrigado do ministro, o empresário fez a correção: "filho argentino não, corintiano". O auditório veio abaixo em risadas, enquanto o ministro, ruborizado, também soltou uma gargalhada, mantendo o espírito esportivo do encontro. Empenho O ministro já havia dito hoje que tem se empenhado pessoalmente para sensibilizar seus colegas de governo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre os riscos que a valorização do real frente ao dólar podem trazer para a economia brasileira e, sobretudo, para o desempenho das exportações. Contudo, sugeriu aos empresários que priorizem tecnologia e inovação nos seus negócios para terem maior capacidade de repassar aos compradores eventuais altas de custos.