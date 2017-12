Furlan participa de encontro Econômico Brasil-Alemanha O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, participa nesta segunda-feira, em Berlim, Alemanha, do Encontro Econômico Brasil-Alemanha. Em sua agenda estava prevista para as 7h15, hora local (10h15 de Brasília), café da manhã entre o ministro da Economia da Alemanha, Michael Glos; para as 08h30, abertura oficial do Encontro Econômico Brasil-Alemanha; 10h30, Painel I: "As Perspectivas de Cooperação Econômica entre Brasil e Alemanha"; 12h30, almoço de trabalho oferecido pela Confederação Nacional da Indústria (BDI) da Alemanha; 15 horas, encontro com o diretor financeiro da ThyssenKrupp Stell (siderurgia), Peter Urban; 16h30, encontro com a diretora da Agência Alemã de Cooperação (GTZ), Doris Thurau e, para as 19 horas, cerimônia de entrega do prêmio Personalidade Brasil-Alemanha. Na próxima terça-feira, Furlan participa, às 9 horas, de reunião Plenária da Comissão Mista Brasil-Alemanha de Cooperação Econômica; às 13h30, de almoço de trabalho oferecido pelo chefe da delegação alemã, Bernd Pfaffenbach e, às 15 horas, de cerimônia de encerramento do encontro.