Furlan pede mudança na política cambial O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, pediu hoje mudanças na política cambial. Na avaliação dele, as atuais regras estão superadas e a adoção de mudanças que vêm sendo sugeridas pelo setor privado poderiam ajudar a colocar o Brasil na modernidade, no que se refere a esta área. "Eu acho que a política cambial precisa ser mudada. Nós temos regras que estão superadas e foram criadas 60 a 70 anos atrás, num período de escassez", afirmou o ministro. O pedido do ministro vem no dia em que o dólar fechou no patamar mais baixo desde 28 de março de 2001. Furlan chegou a ironizar a atual situação cambial, ao afirmar que "com o dólar baixo, está fácil de exportar", acrescentando que algumas sugestões que vêm sendo feitas por organismos como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e o Funcex (Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior) ajudariam a aumentar a competitividade de grupos brasileiros que apostam nas vendas externas como parte de sua estratégia de negócios. Ele comentou que os números da balança comercial para o acumulado do mês de fevereiro (nove dias úteis) mostram um avanço de apenas 8% das exportações acompanhado de um crescimento de 18% nas importações. "Se tivermos uma seqüência dessa tendência da metade do mês, vamos ter concretamente um ritmo menor de crescimento das exportações com a manutenção ou até ampliação do ritmo de importações", afirmou. Segundo ele, esta seria a primeira vez nos últimos três anos em que seria registrado superávit de comércio exterior no mês de fevereiro inferior ao do mesmo período do ano anterior. Mais críticas O ministro aproveitou para comentar a possível isenção do investimento estrangeiro no pagamento de imposto de renda em títulos públicos. Furlan reconheceu que poderia haver um efeito na entrada de dólares no Brasil, caso esta alteração seja feita de forma isolada. Ou seja, haveria uma entrada maior de dólares, o que contribuiria ainda mais para a depreciação da moeda norte-americana frente ao real. Questionado sobre se o governo já estaria estudando medidas para compensar uma eventual interferência dessas mudanças no câmbio, Furlan desviou, afirmando que esse é um sistema que está ao cargo da Câmara de Política Econômica e do ministro da Fazenda, Antonio Palocci. Legislação cambial Um projeto elaborado a partir de sugestões reunidas pela Fiesp pede a liberalização do câmbio (medidas que poderiam contr a queda do dólar frente ao real). A proposta foi convertida em projeto de lei e começou a tramitar na semana passada no Congresso em clima de pouco entusiasmo. Na ocasião, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), autor do projeto em parceria com o senador Fernando Bezerra (PTB-RN), alertou que a tramitação seguirá os procedimentos normais. "Não há pressa. É um assunto que precisa ser discutido com muito cuidado." Eles acham que o texto pode ser aprovado no Senado no primeiro semestre. Mas dificilmente a Câmara votaria no segundo, às vésperas das eleições. A proposta já recebeu uma série de ressalvas do Banco Central. Em outras áreas do governo, a avaliação é a de que o texto dificilmente será aprovado este ano. Além do calendário eleitoral, o texto enfrentará outras dificuldades, como as resistências do BC. A proposta tira poderes do banco, transferindo-os ao Conselho Monetário Nacional. Para Bezerra, o principal fator de desgaste são os itens da atual lei que obrigam o exportador a trazer para o País os recursos obtidos com a venda em até 210 dias e ainda o impedem de realizar o pagamento direto de suas dívidas em moeda estrangeira com as divisas do negócio fechado. Para contornar o problema, os senadores sugeriram a criação de contas em dólar para os exportadores em bancos no País. Mas a solução não encontrou consenso no Banco Central. Principais pontos do projeto - Contas: Empresas poderão manter contas em moeda estrangeira em instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, para serem usadas quando os recursos vierem de operações no exterior. A abertura e movimentação dessas contas serão reguladas pelo Conselho Monetário Nacional. - Movimentação: As contas só poderão ser movimentadas para aplicação financeira no exterior, pagamento de débitos em moeda estrangeira ou para trazer os recursos para o Brasil, devidamente convertidos para real. - Cobertura cambial: Deixa de existir. - Compensação cambial: Empresas poderão pagar débitos no exterior com dinheiro obtido lá fora, sem necessidade de trazer antes os recursos para o Brasil. - Transferência: Operações só poderão ser realizadas por instituições autorizadas pelo BC. Transferência de saldos de contas ou troca de titularidade só poderão ser feitas após a operação de câmbio. - Dívidas: Recursos em moeda estrangeira não poderão ser utilizados para pagar dívidas em reais. - Restrições: CMN poderá restringir a movimentação de moeda estrangeira e dar ao BC o monopólio temporário das operações de câmbio, quando houver ameaça de desequilíbrio no balanço de pagamentos. - Pessoa física: Entrada e saída de dólares por pessoa física podem ser restringidas. O Ministério da Fazenda fixará os valores a partir dos quais os recursos movimentados por pessoa física serão declarados. - Operações: Permitidas as operações de câmbio entre residentes no Brasil e não residentes. É proibida a operação entre os residentes no Brasil.