Furlan pede mudança na política cambial O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, defendeu hoje que sejam feitas mudanças na atual política cambial do governo federal. Na avaliação dele, as atuais regras estão superadas e a adoção de mudanças que vêm sendo sugeridas pelo setor privado poderiam ajudar a colocar o Brasil na modernidade, no que se refere a esta área. "Eu acho que a política cambial precisa ser mudada. Nós temos regras que estão superadas e foram criadas 60 a 70 anos atrás, num período de escassez", afirmou o ministro, que participou hoje de um seminário do setor de tecnologia para debater a implantação de centros de competência de empresas globais no Brasil. Furlan, em seu discurso, chegou a ironizar a atual situação cambial, ao afirmar que "com o dólar baixo, está fácil de exportar", acrescentando que algumas sugestões que vêm sendo feitas por organismos como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e o Funcex (Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior) ajudariam a aumentar a competitividade de grupos brasileiros que apostam nas vendas externas como parte de sua estratégia de negócios. Ele exemplificou que o setor de serviços de informação e comunicação vem se esforçando para atingir a meta de chegar a exportações no valor de US$ 2 bilhões em 2007. "Eu apóio (as mudanças), pois elas colocariam o Brasil na modernidade. Elas são semelhantes às regras que já estão em vigor nos principais países do mundo". Questionado sobre quais mudanças seriam viáveis no atual momento, Furlan citou como exemplo a possibilidade de empresas fazerem a compensação entre recebíveis e compromissos que têm a pagar.