Furlan prevê acordo com União Européia em 2005 O acordo do Mercosul com a União Européia deverá ser finalizado no ano que vem. A discussão da Alca, no entanto, ainda depende de novo cronograma. A estimativa foi feita hoje pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan. "Vamos trabalhar fortemente para finalizar o acordo com a União Européia durante o ano de 2005. Já no primeiro trimestre vamos ter reunião ministerial Europa-Mercosul nesse sentido", informou Furlan. Sobre a discussão da Alca, Furlan disse que recentemente o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, esteve em contato com o representante comercial dos Estados Unidos, Robert Zoellick, para iniciar novas discussões. "Quanto à Alca, o ministro Celso Amorim esteve em contato com o Zoellick no sentido de estabelecer um novo cronograma, assim que entrar no questionamento a nova equipe americana (de governo), em janeiro. Esperamos que recupere o tempo perdido", considerou Furlan, durante almoço na Associação Comercial do Rio de Janeiro, no centro do Rio.