Furlan prevê criação de 1 milhão de empregos Se as exportações brasileiras tiverem um aumento de 10% neste ano, haverá o crescimento de 1 milhão de postos de trabalho. A estimativa é do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan. "Nós temos a perspectiva para este ano de aumentar as exportações, ultrapassando 80 bilhões de dólares. Com isso teríamos um crescimento equivalente a 1,5% do PIB e a criação de aproximadamente 1 milhão de empregos", disse o ministro, em entrevista ao programa Bom Dia Brasil, da TV Globo. Segundo ele, a meta de exportações para este ano, de US$ 80 bilhões, não é aleatória, e sim baseada em pesquisa de cada setor. "Nós sabemos relativamente com precisão o que cada setor vai contribuir. Nós sabemos, por exemplo, que o setor de soja vai contribuir com US$ 2 bilhões nesse crescimento, e que o setor de material de transporte vai contribuir com mais de US$ 1 bilhão, principalmente com a recuperação das vendas da Embraer, com o lançamento dos novos modelos no final do primeiro trimestre", disse. "Não é uma meta fácil, mas temos a convicção de que ela será atingida e possivelmente ultrapassada, mesmo que o mercado interno se reanime", ressaltou, referindo-se às importações. O ministro informou também que para se atingir a meta de exportações o governo federal, governos estaduais e municípios estão se empenhando para a modernização dos portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias e rodovias. "Toda essa soma de esforços poderá dar sustentação ao crescimento constante das exportações, visando a meta de US$ 100 bilhões, ainda no governo Lula". Alca Luiz Fernando Furlan, disse também que está otimista com relação às negociações sobre a Área de Livre Comércio das Américas (Alca). "Negociação realmente é um trabalho exaustivo e a gente espera que com a boa vontade dos principais países envolvidos nós tenhamos uma evolução positiva", disse o ministro. Ele ressaltou que uma das prioridades do governo brasileiro é a negociação do Mercosul com a União Européia. "Nós vamos ter cinco reuniões durante este ano e a expectativa é que em outubro tenhamos já um esboço do acordo Mercosul-União Européia, que poderá beneficiar fortemente as exportações brasileiras".