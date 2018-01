Furlan prevê que exportações em julho vão superar US$ 10 bi O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, afirmou que o "esforço exportador" dos empresários, do governo federal e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao promover os produtos brasileiros no exterior deverá "muito provavelmente" fazer com que as exportações em julho ultrapassem os US$ 10 bilhões, marca registrada em junho. "Isto poderá ser conseguido de acordo com números divulgados ontem, segundo os quais a média (das vendas externas) está em US$ 540 milhões ao dia, com as importações atingindo um nível ao redor de US$ 270 milhões, o que indica que vamos ultrapassar de novo os US$ 10 bilhões em julho em exportações", afirmou. Segundo ele, esse resultado fará com que o saldo de balança comercial no final do ano fique acima de US$ 4 bilhões. Setor de calçados Em discurso na solenidade de abertura da Feira Internacional de Calçados, Acessórios de Moda, Máquinas e Componentes (Francal 2005), realizada no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo, admitiu que o setor de calçados está passando por um "período de ajustes". "Sim, o dólar a R$ 2,30 e pouco afeta o setor duplamente: pela importação mais barata e exportação que remunera menos." Mas, ao mesmo tempo, as matérias-primas estão reduzindo os preços dos produtos, afirmou. O ministro disse que o impacto das matérias-primas sobre o setor de calçados acaba colaborando na redução da inflação, pois permite ao segmento produtivo fabricar mercadorias sem aumentos relevantes de preços. "Nós estamos em uma situação muito melhor em relação à inflação do que estávamos no início deste ano. E possivelmente teremos uma trajetória de melhora, que dará um alívio para a economia e potencializará o consumo", disse Furlan. A Francal conta com mil expositores e três mil importadores e deverá, segundo os organizadores do evento, ter a presença de 60 mil visitantes, a maioria profissionais do setor.