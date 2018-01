Furlan prevê que meta de vendas externas será ultrapassada Com o significativo crescimento da média diária das exportações nos primeiros dias de fevereiro (21,5% acima do verificado no mesmo mês do ano passado), o Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior já estima que as vendas externas do País este ano superem mesmo a barreira dos US$ 80 bilhões, se aproximando do patamar de US$ 100 bilhões até o final do mandato do presidente Luís Inácio Lula da Silva. Indagado sobre as suas expectativas em relação ao saldo da balança comercial, dado o forte crescimento das exportações neste início de ano, Furlan respondeu que o seu Ministério não projeta metas de superávit comercial, mas de expansão das exportações. Ele explicou, sem se comprometer com o resultado da balança, que as importações também vão crescer este ano já que, durante três anos, ficaram praticamente estagnadas. No ano, as vendas do País ao exterior já somam US$ 8,84 bilhões, ante US$ 6,38 bilhões de importações. Ruídos políticos Furlan afirmou que certos "ruídos políticos", como o caso Waldomiro Diniz, acusado de receber propinas para o PT durante o período das últimas eleições, não contaminam a expectativa de crescimento econômico do País previsto pelo governo. "Isso não tem nada a ver com a economia."