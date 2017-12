Furlan prevê queda de juro em reunião do Copom nesta semana O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, disse hoje que os juros certamente vão baixar na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que será finalizada na quarta-feira, dia 17. O Comitê reúne-se mensalmente para reavaliar a Selic, a taxa básica de juros da economia, que está atualmente em 17,5% ao ano. Furlan disse que espera uma taxa de juro real ? juro nominal descontada a inflação ? de um dígito no 1º trimestre de 2004. "Os juros vão continuar com uma trajetória cadente e, como tem dito o presidente Lula, nós vamos ter o ano de 2004 com juros reais de apenas um dígito", disse Furlan em entrevista após participar da instalação do Fórum Permanente de Exportação (FPEX/RS), na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Modercarga O ministro comentou que o programa de renovação da frota de transporte de cargas (Modercarga) será anunciado em breve. O ministro explicou que retornará a Brasília na quarta-feira e poderá então conversar com o presidente sobre o programa. O ministro disse que toda parte formal já foi feita e o anúncio depende agora do presidente. Furlan lembrou que a idéia do Modercarga é ter juros fixos de 17% ao ano, com cinco anos de prazo para pagamento. O programa espera atender 10 mil a 15 mil caminhões por ano. O volume inicial de recursos deverá ficar entre R$ 1 bilhão a R$ 2 bilhões, segundo o ministro.