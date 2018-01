Furlan promete lista de produtos com impostos mais baixos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá anunciar num prazo de até duas semanas uma nova lista, formada por 50 itens, que terá direito a desoneração tributária para estimular investimentos produtivos. A informação foi dada nesta sexta-feira pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, passando, assim, a indicar um prazo exato de quando o governo concederá a nova bondade tributária. "Os itens adicionais tem muito a ver com o setor químico, em bombas, tubulações, e outros equipamentos. Vai beneficiar também os setores de papel e celulose e de siderurgia, que tem projetos de grande vulto", disse o ministro em entrevista coletiva, após participar de encontro da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), no Hotel Meliá WTC, em São Paulo. Outra medida em gestação, segundo Furlan, é a desoneração de PIS e Cofins sobre edificações industriais. "A velocidade dos investimentos hoje é insatisfatório. O crescimento necessariamente passa por investimentos de 24% a 25% do Produto Interno Bruto (PIB)", afirmou o ministro, para justificar as medidas de incentivo aos investimentos. Furlan observou que o próprio governo reconhece que o modelo atual tributário exagera na cobrança de tributos sobre investimentos. "Antes mesmo de começar a funcionar, uma empresa já paga 20% de impostos", declarou. Por isso, o ministro disse ter feito gestões e convencido o presidente Lula a defender publicamente a atração de investimentos produtivos. Nessa mesma linha, Furlan se mostrou otimista com a perspectiva da divulgação dos próximos dados do setor de construção civil, que serão, segundo ele, "auspiciosos", por conta das medidas de estímulo já colocadas em prática pelo governo. Reiterou ainda que outra proposta em análise, que beneficiará os fundos de investimento em infra-estrutura com isenção de Imposto de Renda sobre os ganhos, também trará maior vigor ao mercado da construção. "A vantagem cumulativa será de 30% sobre outras aplicações do mercado financeiro", argumentou. Decisão americana O ministro destacou que está otimista com a votação, prevista para esta sexta-feira, no Congresso dos Estados Unidos, do Sistema Geral de Preferências (SGP) para aquele país. Ele espera que o Brasil possa continuar a desfrutar do regime especial daqui a dois anos, quando o atual sistema termina. Furlan justificou o otimismo, alegando ele próprio ter mantido contato com autoridades em Washington, caso de congressistas e secretários de Tesouro e de Energia. Além disso, Furlan disse ter argumentado às autoridades norte-americanas que a exclusão do Brasil do sistema resultaria em aumento de preços para as importações dos Estados Unidos, prejudicaria o comércio entre companhias, já que subsidiárias brasileiras exportam para matrizes norte-americanas e, por fim, favoreceria ainda mais o fornecimento de produtos asiáticos ao mercado dos Estados Unidos. Questões políticas Furlan sinalizou que permanecerá no cargo no segundo mandato do presidente Lula. Indagado em entrevista coletiva sobre como estava "o espírito" dele sobre permanecer no governo, Furlan respondeu: "Meu espírito é de quem faz um balanço dos últimos quatro anos de trabalho e de quem participa da formulação com o presidente Lula da política para os próximos quatro anos". Com um sorriso, o ministro insistiu, entretanto, que o tema ainda não estava em discussão com o presidente, e que mereceria atenção dele e de Lula "mais para frente".