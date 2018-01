Furlan quer ampliar alcance da MP do Bem O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, afirmou nesta terça-feira que seu ministério pretende ampliar o universo de empresas beneficiadas pela Medida Provisória (MP) do Bem, editada neste ano. A MP previa a suspensão da cobrança do PIS-Cofins nas aquisições de novas máquinas e equipamentos para empresas que orientam ao mercado externo 80% do seu faturamento. Segundo Furlan, já há consenso dentro do governo de que esse porcentual possa ser reduzido para 70%. "Mas o nosso Ministério defende uma redução ainda maior, entre 60% a 50%", afirmou, que participou do seminário sobre "Brasil, Rússia, Índia e China", organizado pela presidência da Câmara dos Deputados. Segundo ele, um estudo da Receita Federal já aponta que a redução do porcentual de 80% para 70% ou 60% permitiria a inclusão de um número maior de empresas com competitividade no comércio. Apesar de os Estados Unidos terem levado essa MP do Bem às barras da Organização Mundial do Comércio, há cerca de um mês, Furlan insistiu que a iniciativa não contraria as regras da organização. "A vantagem que concedemos para as plataformas de exportação é a suspensão de impostos e não a isenção", afirmou Furlan. Pacote O ministro defendeu que o novo pacote de medidas fiscais para estimular o crescimento do País, inclua a desoneração de um kit da construção civil e ainda de grandes estruturas de aço, e para o setor de semicondutores. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá convocar a equipe econômica na próxima semana para tratar da finalização desse pacote. No caso da construção civil, a proposta é de desoneração do PIS-Cofins sobre um conjunto de pré-fabricados destinados à montagem de habitações populares com mais rapidez, sem sobra de material e a um custo menor. Esse pleito foi apresentado na segunda-feira pelo setor, durante o Fórum da Construção Civil. O setor será recebido no próximo dia 13 pelo presidente Lula. No caso indústria pesada de aço, a desoneração seria do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) para perfis de aço plano, torres de transmissão de energia elétrica, estruturas de pontes e peças utilizadas em obras públicas. A iniciativa teria o objetivo de reduzir custos de obras de infra-estrutura e seria complementar à desoneração já autorizada pelo governo a 50 bens de capital. "Lutamos para a desoneração das grandes estruturas de aço. Esse tema está em discussão com o Ministério da Fazenda, mas temos o apoio do presidente Lula", afirmou Furlan. O pacote de semicondutores, segundo Furlan, ainda está sendo coordenado pela Casa Civil e pelo Ministério da Fazenda. Segundo ele, o governo estaria na fase de conclusão desse pacote que possivelmente será anunciado com as demais medidas de desoneração fiscal. Segundo Furlan, a idéia é incluir novas medidas para estimular o mercado de software e de serviços de informática, vinculados às telecomunicações. Essas iniciativas, entretanto, não alcançariam o segmento de TV Digital. Furlan defendeu que o Brasil deve olhar esse setor de uma maneira especial, porque trata-se de uma área com capacidade de se desenvolver exponencialmente, desde que sejam eliminados entraves burocráticos e tributários. Em relação ao impacto na arrecadação dessas medidas de desoneração, Furlan valeu-se do seu argumento clássico: a queda de arrecadação somente ocorreria para setores que estão em atividade. Mesmo assim, com o aumento de suas operações e vendas esse impacto tenderia ser diminuído. Com relação aos setores "adormecidos", como o de infra-estrutura, Furlan acredita que não há razões para preocupação, porque arrecadação a partir desses setores ainda não existe. "O que pode se adicionar à atividade econômica hoje não gera arrecadação. Portanto não deve haver preocupação. Além disso essas novas atividades aumentam arrecadação indireta, a partir da geração de emprego e da elevação do consumo", afirmou Furlan, referindo-se à possível contribuição para um aumento da arrecadação do imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Matéria alterada às 11h53 para acréscimo de informações