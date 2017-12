Furlan reitera posição contrária em relação a salvaguardas O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, reiterou nesta tarde que a posição do Brasil em relação às salvaguardas é contrária. De acordo com ele, o instrumento significaria um retrocesso que é incompatível com os projetos do Mercosul. Furlan considerou natural que, tanto o empresariado brasileiro, quanto o argentino, façam pressão sobre os seus respectivos governos em relação ao tema. "Estamos dispostos a dialogar e a buscar solução para problemas pontuais. A primeira opção é sempre o diálogo", observou. Ele afirmou, entretanto, que a reunião de ministros continua, mas que acredita em um desfecho positivo. O ministro está na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), participando do encerramento do I Fórum Empresarial do Mercosul.